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Представленное устройство предназначено для защиты башни сверху

Представленное устройство предназначено для защиты башни сверху

﻿﻿Совсем недавно на российских танках Т-72 появилось несколько типов спецконструкций, которые возвышаются над башней на один метр.

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