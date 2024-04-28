Липы вернулись к Московскому вокзалу

Петербуржцы высадили пятиметровые деревья на историческое место. Активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» уже давно планировали посадить около Московского вокзала пятиметровые липы.
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