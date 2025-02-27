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Политолог Юджель считает, что Запад разделит поражение Украины

Политолог Юджель считает, что Запад разделит поражение Украины

Турецкий политический аналитик Умур Тугай Юджель, автор книги «Упадок американского могущества и восходящие силы», заявил РИА Новости, что западные страны понимают, что поражение Украины в конфликте будет означать неудачу не только для Киева, но и для Брюсселя, Берлина, Парижа и Лондона.

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