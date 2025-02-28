Вредная мебель – химик Дорохов предупредил об опасности изделий из ДСП Евгения КомароваАндрей Дорохов, химик МИРЭА, предупредил об опасности мебели из ДСП.
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