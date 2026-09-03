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517 л.с., 1120 км и голосовое управление на русском: в России открыли заказы на флагманский гибридный кроссовер Taishan

517 л.с., 1120 км и голосовое управление на русском: в России открыли заказы на флагманский гибридный кроссовер Taishan

От 8,85 млн рублей Автомобильный бренд Voyah открыл прием заказов в России на полноразмерный гибридный кроссовер Taishan.

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