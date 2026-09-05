Сенатор рассказал о новой мошеннической схеме в мессенджерах и способах защиты

В последнее время в России участились случаи мошенничества через мессенджеры. Сенатор обратил внимание на новую схему, которая представляет угрозу для пользователей этих сервисов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Стивен Уиткофф и ...
- ДВ «Сторублевка» уби...
- Москва запускает ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым