На фоне ракетного удара по курскому Глушково Зеленский заявил, что Украина «хоть сегодня готова к 30-дневному перемирию»

Американская администрация продолжает делать заявления по поводу конфликта на Украине. По словам президента США Дональда Трампа, он призывает Москву и Киев к «30-дневному безоговорочному прекращению огня».
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