Союз Добровольцев Донбасса продолжает поддерживать старшее поколение

23 февраля Союз Добровольцев Донбасса регионального отделения Пермского края вновь проявил заботу о старшем поколении, поздравив с Днем защитника Отечества Анну Богомякову, ветерана Великой Отечественной войны, которой в январе исполнилось 102 года.
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