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В Актау прошел международный турнир по каратэ-до

В Актау прошел международный турнир по каратэ-до

С 28 по 31 июля в спорткомплексе «Мангистау Арена» в Актау состоялся международный турнир по каратэ-до «MANGYSTAU OPEN III», передает центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления физической культуры и спорта.

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