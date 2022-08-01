В Актау прошел международный турнир по каратэ-до

С 28 по 31 июля в спорткомплексе «Мангистау Арена» в Актау состоялся международный турнир по каратэ-до «MANGYSTAU OPEN III», передает центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления физической культуры и спорта.
С 28 по 31 июля в спорткомплексе «Мангистау Арена» в Актау состоялся международный турнир по каратэ-до «MANGYSTAU OPEN III», передает центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления физической культуры и спорта.
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