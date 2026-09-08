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RT Russia

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Диетолог Русакова назвала сушку лучшим способом заготовки яблок

Диетолог Русакова назвала сушку лучшим способом заготовки яблок

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Дарья Русакова в беседе с RT рассказала, что сушка является оптимальным способом с точки зрения сохранности пользы яблок.

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