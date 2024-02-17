Судьба человека: восстановлены детали сложной жизни мужчины, которого принесли в жертву 5000 лет назад

Согласно исследованию ученых Гетеборгского университета (Швеция), опубликованному в PLOS ONE, Человек из Виттрупа, останки которого были найдены в Дании, приехал туда издалека — он родился на скандинавском побережье.
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