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Возгорание Lynk & Co 900: дилер обвинил повербанк пешехода

Возгорание Lynk & Co 900: дилер обвинил повербанк пешехода

Припаркованный у обочины Lynk & Co 900 загорелся в Ханчжоу (Hangzhou), провинция Чжэцзян (Zhejiang), что побудило местного дилера бренда отвергнуть спекуляции о возгорании высоковольтной батареи подзаряжаемого гибридного кроссовера.

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