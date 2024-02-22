Суарес после дебюта за «Интер Майами»: «Прийти в команду, которая выиграла свой первый трофей лишь в прошлом году, и постараться выиграть МЛС – самая лучшая амбиция» 

Форвард сделал голевую передачу в матче МЛС с «Реал Солт Лейк» (2:0). «Прийти в команду, которая выиграла свой первый трофей [Кубок лиг] лишь в прошлом году, и постараться выиграть МЛС – это самые лучшие амбиция и желание.
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