На Плутоне нашли признаки течения жидкого азота: он поднимается из глубин ледника площадью более 1 млн км²

Плутон продолжает удивлять. Группа исследователей под руководством Southwest Research Institute (SwRI) обнаружила на снимках аппарата NASA «Новые горизонты» следы того, что жидкий азот поднимается из недр ледника Спутник-Планития и некоторое время течёт по его поверхности.
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