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Словения, Литва, Германия и США гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ-2023

На чемпионате мира-2023 в пятницу состоялся первый игровой день второго группового этапа. Сборные Словении, Литвы, Германии и США благодаря одержанным победам гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ-2023.

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