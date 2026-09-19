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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Ведищев после победы над ЦСКА: «Маркос Найт играл через боль, на характере. Рад, что, несмотря на то, что у нескольких ребят есть травмы, показываем игру»

Президент «Локомотива‑ Кубань » Андрей Ведищев поделился своим мнением о победе над ЦСКА в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ (90:82).

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