Трамп заявил об угрозах Путину. Политолог напомнил, как началась СВО

И без того порой чрезмерно острый на язык бывший глава Белого дома Дональд Трамп сделал странное заявление, будто он в бытность президентом угрожал Владимиру Путину, заявляя, что в случае начала украинского конфликта Вашингтон якобы ударит по центру Москвы.