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Царьград

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Трамп заявил об угрозах Путину. Политолог напомнил, как началась СВО

Трамп заявил об угрозах Путину. Политолог напомнил, как началась СВО

И без того порой чрезмерно острый на язык бывший глава Белого дома Дональд Трамп сделал странное заявление, будто он в бытность президентом угрожал Владимиру Путину, заявляя, что в случае начала украинского конфликта Вашингтон якобы ударит по центру Москвы.

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