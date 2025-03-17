Пошла вода в хату, или... панслависты и юродивые атакуют...

Я не знаю кому это сказал Солженицын, но в тюрьме он начал писать: «Тюрьма разрешила во мне способность писать, и этой страсти я отдавал теперь всё время, а казённую работу нагло перестал тянуть». Это не одиночная камера для таких террористов из ВСУ. Жизнь им сохранят, но такая жизнь как пытка. https://yandex.ru/video/preview/12573040076551542767

Игорь Кузнецов

"Громкие слова" о чести воина в сражении - это для романов про мушкетёров. Инстинкт животного - он проявляется в бою, но у человека (не у урода) есть ещё и качества, которых нет у животных. На то они и люди. И по ссылке Вы не посмотрели, а зря, там именно из этих тварей делают "животных", которые согнувшись доживают свой короткий век в камере. И на "ты" общаются между собой, я только с сослуживцами и товарищами так общался, но не с Вами. Салман Радуев говорил, что будет жить долго, но ... он не первый чеченский полевой командир, который умер в тюрьме от "внутреннего кровоизлияния".