Чем ближе к концу, тем чаще попадаются темы "тамженашилюди", "понять и простить", "мы не такие". Встретился такой текст, с одной стороны, несколько спорный, а с другой вроде и правильный: Знаете, в чем уникальная черта русских на войне? Это не храбрость, как многие из вас наверняка сейчас подумали.
Пошла вода в хату, или... панслависты и юродивые атакуют...
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Я не знаю кому это сказал Солженицын, но в тюрьме он начал писать: «Тюрьма разрешила во мне способность писать, и этой страсти я отдавал теперь всё время, а казённую работу нагло перестал тянуть». Это не одиночная камера для таких террористов из ВСУ. Жизнь им сохранят, но такая жизнь как пытка. https://yandex.ru/video/preview/12573040076551542767
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1 час.
Алексей Тан
Тебе про апостола.... а ты про Фиму с Изей.... Речь идёт о ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЧЕСТИ.... и инстинктах ЖИВОТНОГО...
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1 час.
Игорь Кузнецов
"Громкие слова" о чести воина в сражении - это для романов про мушкетёров. Инстинкт животного - он проявляется в бою, но у человека (не у урода) есть ещё и качества, которых нет у животных. На то они и люди. И по ссылке Вы не посмотрели, а зря, там именно из этих тварей делают "животных", которые согнувшись доживают свой короткий век в камере. И на "ты" общаются между собой, я только с сослуживцами и товарищами так общался, но не с Вами. Салман Радуев говорил, что будет жить долго, но ... он не первый чеченский полевой командир, который умер в тюрьме от "внутреннего кровоизлияния".
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27 мин.
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