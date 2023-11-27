Блинкен обсудил с Алиевым и Пашиняном возможность заключения мирного соглашения

Американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе переговоров с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил возможности заключения мирного соглашения между двумя государствами.
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