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Культуромания

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Ходченкова и Цыганов сыграют в российско-индийской драме «Жемчуг»

Ходченкова и Цыганов сыграют в российско-индийской драме «Жемчуг»

Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов сыграют главные роли в российско-индийской драме «Жемчуг». К съемкам фильма уже приступили компания «Пан-Атлантик Студио» совместно с индийской компанией «Картина Интертеймент» при поддержке Министерства культуры РФ.

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