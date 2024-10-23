Ходченкова и Цыганов сыграют в российско-индийской драме «Жемчуг»

Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов сыграют главные роли в российско-индийской драме «Жемчуг». К съемкам фильма уже приступили компания «Пан-Атлантик Студио» совместно с индийской компанией «Картина Интертеймент» при поддержке Министерства культуры РФ.