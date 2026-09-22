Сокол
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Сокол

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Первокурсники из района Сокол смогут посетить бесплатные экскурсии по городу

Начало учебы в университете — это всегда волнительно, особенно если вы только переехали в столицу. Чтобы адаптация прошла легко, а город стал по-настоящему родным, проект «Молодёжь Москвы» приглашает студентов (включая ребят из района Сокол и иностранных учащихся) на серию пешеходных экскурсий.

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