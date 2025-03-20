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МИД РФ: новый российский посол отправится в Вашингтон в ближайшие дни

МИД РФ: новый российский посол отправится в Вашингтон в ближайшие дни

Новый российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев планирует в ближайшие дни отправиться в США.Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

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