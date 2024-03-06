И Абхазия нам не нужна... Что с этой Абхазией, что все с ней нянчатся?!

В Абхазию - ни ногой ! Не достойна она ,чтобы её посещали русские туристы.. Абхазия отвратительно относится к ним, хотя обязана быть любезной. А без их мандаринов мы обойдёмся. Есть много желающих поставлять нам в больших количествах и дотации этой неблагодарной стране пойдут на повышение пенсий, уж очень маленькая пенсия у россиян.🇷🇺

ФЮ

Фаина Юсупова

Когда началась война на Украине,то сразу мы все увидели,кто нам друг,а кто предатель.Продали всё землю,людей на их мнения,что народ хочет жить так,как им хочется,а не так и как хотят их руководители.Предали всех,кто воевал в Отечественную войну за свою землю,но не зато,чтобы на их земле бегали голыми по западным меркам.Вот все предатели как Молдавия,Грузия,Армения,теперь Абхазия.Вы уверены,что ваш народ потом жить будет хорошо и не будет правил западными ценностями?А на вашей земле будет армия НАТО,которая не вас защищать будет и не вашу семью,а себя.А наши ребята защищали вашу землю от Грузии,а вы продали Россию.