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И Абхазия нам не нужна... Что с этой Абхазией, что все с ней нянчатся?!

И Абхазия нам не нужна... Что с этой Абхазией, что все с ней нянчатся?!

Вчера 98K прочитали Абхазию наконец-то признали опасной для туризма, пусть совсем не из-за самого туризма, а по причине лояльного отношения к преступникам, от действий которых страдают россияне, но все же.

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Комментарии
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Русский Империалист
В Абхазию - ни ногой ! Не достойна она ,чтобы её посещали русские туристы.. Абхазия отвратительно относится к ним, хотя обязана быть любезной. А без их мандаринов мы обойдёмся. Есть много желающих поставлять нам в больших количествах и дотации этой неблагодарной стране пойдут на повышение пенсий, уж очень маленькая пенсия у россиян.🇷🇺
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12 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Отдать засраных апхазов грызунам на воспитание.
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10 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Когда началась война на Украине,то сразу мы все увидели,кто нам друг,а кто предатель.Продали всё землю,людей на их мнения,что народ хочет жить так,как им хочется,а не так и как хотят их руководители.Предали всех,кто воевал в Отечественную войну за свою землю,но не зато,чтобы на их земле бегали голыми по западным меркам.Вот все предатели как Молдавия,Грузия,Армения,теперь Абхазия.Вы уверены,что ваш народ потом жить будет хорошо и не будет правил западными ценностями?А на вашей земле будет армия НАТО,которая не вас защищать будет и не вашу семью,а себя.А наши ребята защищали вашу землю от Грузии,а вы продали Россию.
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6 час.

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