Филиппо назвал выход Болгарии из коалиции катастрофой для Макрона

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал выход Болгарии из «коалиции желающих» «прекрасной новостью для мира» и одновременно «катастрофой» для президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
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