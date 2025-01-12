Кого заказывали в 2024 году: названы самые востребованные на корпоративах артисты

Пожалуй, самым неожиданным можно назвать возродившуюся популярность "Иванушек".Представители рынка шоу-бизнеса и так называемой event-отрасли отмечают, что в последнее время пошёл на спад тренд на молодых исполнителей на корпоративных мероприятиях.