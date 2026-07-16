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Пронедра

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Подарок Макрона Зеленскому, завод SCALP, станет законной целью армии России

Подарок Макрона Зеленскому, завод SCALP, станет законной целью армии России

Как сообщил aif.ru со ссылкой на военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, идея Франции передать Киеву лицензию на производство крылатых ракет SCALP превращает любой подобный объект на территории Украины в законную цель для армии России.

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