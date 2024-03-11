Песков: переброска военных НАТО на Украину может иметь нежелательные последствия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение дискуссии и активность Парижа собрать коалицию стран, готовых перебросить на Украину военных НАТО является ни чем иным как прямой линией нагнетания напряжения.
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