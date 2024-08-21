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ДТП с электрогрузовиком поставило в тупик экстренные службы США

ДТП с электрогрузовиком поставило в тупик экстренные службы США

CBS: возгорание электрогрузовика Tesla поставило в тупик экстренные службы США ДТП с участием электрической фуры Tesla Semi в Северной Калифорнии (США) практически на сутки парализовало дорожное движение из-за пожара высокого уровня сложности.

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