ДТП с электрогрузовиком поставило в тупик экстренные службы США

CBS: возгорание электрогрузовика Tesla поставило в тупик экстренные службы США ДТП с участием электрической фуры Tesla Semi в Северной Калифорнии (США) практически на сутки парализовало дорожное движение из-за пожара высокого уровня сложности.
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