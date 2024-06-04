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Epoch Times CFO charged in $67M money laundering scheme

Epoch Times CFO charged in $67M money laundering scheme

Bill Guan, chief financial officer of conservative news outlet The Epoch Times, has been arrested and charged in an alleged $67 million global money-laundering scheme, federal prosecutors announced Monday.

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