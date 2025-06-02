Фотографии нью-йоркского метро 1940-х, сделанные молодым Стэнли Кубриком

До того как Стэнли Кубрик стал снимать великолепные научно-фантастические фильмы и фильмы ужасов, одной из его первых попыток прославиться стала работа в качестве фотокорреспондента журнала LOOK в возрасте 17 лет.
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