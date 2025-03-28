Глава комиссии ТПП РФ Аитов: западным компаниям будет сложно вернуться в Россию

Возвращение в Россию для западных компаний будет непростым. Такое мнение в беседе с "Газетой.Ru" высказал председатель комиссии по безопасности финансового рынка Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов.
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