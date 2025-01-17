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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В «Штурме» довольны прогрессом Худякова: «Очень хорошо адаптировался, выступления в Лиге чемпионов были позитивными»

Российский вратарь выступает за австрийский клуб с этого сезона. «Мы очень довольны прогрессом Даниила в «Штурме».

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