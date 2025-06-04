Юная жительница Алексеевского победила на окружном этапе конкурса

Жительница Алексеевского района Мирослава Никулкина из детского сада на Ярославской, 19, победила в номинации «художественное слово и ораторское искусство» на окружном этапе конкурса «Огонь друг – огонь враг».
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