Жителей Таганрога предупредли о возможной эвакуации из-за повышения уровня воды

Власти Таганрога Ростовской области предупредили жителей о возможной эвакуации. Мэр города Светлана Камбулова сообщила, что специалисты фиксируют повышение уровня воды в Таганрогском заливе из-за непогоды.
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