Аналитик Зыков: удаленная ИИ-экосистема позаботится о пожилом человеке

Россияне могут создать целую экосистему удаленной заботы о пожилом родственнике. Мозгом такой системы является искусственный интеллект, который будет собирать информацию с разных устройств, анализировать ее для понимания, что происходит с человеком, и при необходимости сообщать об этом членам семьи, пояснил в беседе с RT главред аналитического издания Runet Владимир Зыков.