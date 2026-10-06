Аналитик Зыков: удаленная ИИ-экосистема позаботится о пожилом человеке

Россияне могут создать целую экосистему удаленной заботы о пожилом родственнике. Мозгом такой системы является искусственный интеллект, который будет собирать информацию с разных устройств, анализировать ее для понимания, что происходит с человеком, и при необходимости сообщать об этом членам семьи, пояснил в беседе с RT главред аналитического издания Runet Владимир Зыков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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