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Царьград

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Минобороны России отчиталось о сбитии 13 ракет и 5 тыс. дронов

Минобороны России отчиталось о сбитии 13 ракет и 5 тыс. дронов

Минобороны России сообщило, что за неделю силы ПВО сбили 13 ракет «Фламинго» и более 5 тыс. дронов ВСУ.

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