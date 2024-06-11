Cell Reports: белок Kif2a предотвращает избыточный рост аксонов

Ученые из отделения биомолекулярных наук и молекулярной неврологии Института науки Вейцмана (Израиль) обнаружили, что отсутствие белка Kif2a в организме мышей способствует чрезмерному разрастанию аксонов — отростков нейронов, по которым идут нервные (в том числе болевые) импульсы.