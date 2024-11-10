В МИД России заявили о содействии Африке в борьбе с терроризмом

Россия будет и впредь содействовать Африке в различных сферах, в частности, в борьбе с терроризмом. Об этом говорится в приветствии российского лидера Владимира Путина, которое зачитал глава МИД Сергей Лавров для участников первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка, передает РИА Новости.