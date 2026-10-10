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Мировое обозрение

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Трамп: Цены на дизель упадут благодаря соглашению с РФ и контролю над Ормузом

Трамп: Цены на дизель упадут благодаря соглашению с РФ и контролю над Ормузом

Главное в тезисах: Рекордные обещания: Дональд Трамп заявил, что цены на дизель рухнут «рекордными темпами» благодаря сделке с Владимиром Путиным и «полному контролю» США над Ормузским проливом.

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