На «Таганае» обустроили аллею, где можно выбрать туристический маршрут

Информационные стенды расскажут о тропах, их достопримечательностях и логистике. У бывалых туристов вопрос о предстоящем маршруте, как правило, не стоит.
Популярные статьи
- Ветеран спецназа: бандиты сдались и ухмыляются, ведь не все снимали себя на видео, когда издевались над нашими
- Яна Поплавская cпросила покинувшую Россию Юлию Ауг: «Зачем ты приезжаешь в мою страну зарабатывать на российских сценах деньги»
- Евгений Сатановский: «Ядерная война неизбежна – не надо было распускать Советский Союз»
Свежие комментарии