Ремастер классической Neverwinter Nights 2 еще не анонсирован, но уже прошел проверку для Steam DeckНесмотря на отсутствие официального анонса, ремастер Neverwinter Nights 2 Enhanced Edition уже прошёл проверку на Steam Deck, о чём свидетельствуют свежие обновления на SteamDB.