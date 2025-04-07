Ремастер классической Neverwinter Nights 2 еще не анонсирован, но уже прошел проверку для Steam DeckНесмотря на отсутствие официального анонса, ремастер Neverwinter Nights 2 Enhanced Edition уже прошёл проверку на Steam Deck, о чём свидетельствуют свежие обновления на SteamDB.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)