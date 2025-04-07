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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Ремастер классической Neverwinter Nights 2 еще не анонсирован, но уже прошел проверку...

Ремастер классической Neverwinter Nights 2 еще не анонсирован, но уже прошел проверку...

Ремастер классической Neverwinter Nights 2 еще не анонсирован, но уже прошел проверку для Steam DeckНесмотря на отсутствие официального анонса, ремастер Neverwinter Nights 2 Enhanced Edition уже прошёл проверку на Steam Deck, о чём свидетельствуют свежие обновления на SteamDB.

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