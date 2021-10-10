Мировое обозрение

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Дипломат: «Ассоциированное трио» может отрицательно сказаться на европерспективах Украины

Дипломат: «Ассоциированное трио» может отрицательно сказаться на европерспективах Украины

Тесное сотрудничество Украины с Грузией и Молдавией может негативно обернуться для европейских перспектив Киева.

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