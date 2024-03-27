Лукашенко высказался на тему вероятности войны России с НАТО

Президент Белоруссии надел военную форму во время рабочей поездки на один из армейских полигонов.Проверяя готовность своей армии Александр Лукашенко призвал военных жёстко пресекать все провокации на границе.
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