Основатель криптобиржи Curve перевёл более 23 миллионов CRV на криптобиржу Binance

Криптобиржа Curve Finance оказалась в центре внимания после того, как основатель платформы, Майкл Эрогов, переместил более 23 миллионов токенов CRV за последние пять дней на Binance - лидирующую криптовалютную биржу в мире, как сообщает Data Nerd.
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