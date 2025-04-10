Китай теряет возможность экспорта в США через Вьетнам, Камбоджу и Лаос

В связи с новыми американскими пошлинами Китай теряет возможность экспортировать товары в США через Вьетнам, Камбоджу и Лаос, об этом говорят данные Комиссии по международной торговле США, 10 апреля сообщает РИА Новости.
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