Суд в Паттайе приговорил русскую женщину к 9 месяцам за мошенничество

Суд Паттайи приговорил русскую Дарью Сидорову к девяти месяцам тюрьмы за мошенничество. Она выдавала себя за жену дипломата, обещая помощь в получении документов соотечественникам и обманула на крупную сумму.
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