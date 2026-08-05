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Царьград

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Суд в Паттайе приговорил русскую женщину к 9 месяцам за мошенничество

Суд в Паттайе приговорил русскую женщину к 9 месяцам за мошенничество

Суд Паттайи приговорил русскую Дарью Сидорову к девяти месяцам тюрьмы за мошенничество. Она выдавала себя за жену дипломата, обещая помощь в получении документов соотечественникам и обманула на крупную сумму.

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