Сенатор Блэкберн: Байден отправил в Иран 6 млрд долларов за неделю до нападения ХАМАС на Израиль

Портал Law Officer, приводит слова сенатора Марши Блэкберн, которая сообщает о том, что администрация Джо Байдена передала Ирану миллиарды долларов буквально перед самым нападением боевиков ХАМАС на израильтян.
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