Объявлена дата приема заявлений на получение поддержки для социально-ориентированных НКО

Объявлена дата приема заявлений на получение поддержки для социально-ориентированных НКОАдминистрация города Иванова объявляет о начале приема заявлений социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Иванова, претендующих на получение поддержки города Иванова с целью организации заседания экспертной комиссии по предварительной выработке предложений по рассмотрению заявок социально ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на получение поддержки, действующей на основании постановления Администрации города Иванова от 16.
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