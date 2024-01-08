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Иваново

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Объявлена дата приема заявлений на получение поддержки для социально-ориентированных НКО

Объявлена дата приема заявлений на получение поддержки для социально-ориентированных НКО

Объявлена дата приема заявлений на получение поддержки для социально-ориентированных НКОАдминистрация города Иванова объявляет о начале приема заявлений социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Иванова, претендующих на получение поддержки города Иванова с целью организации заседания экспертной комиссии по предварительной выработке предложений по рассмотрению заявок социально ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на получение поддержки, действующей на основании постановления Администрации города Иванова от 16.

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