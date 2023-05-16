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Набиуллиной "светит" новая должность

Набиуллиной "светит" новая должность

49K прочитали Наконец-то запад открыто заявил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина отличный исполнитель и является квалифицированным специалистом.

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