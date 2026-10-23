Рассматриваемые ЕС "переговорщики с Россией"Джорджаа Мелони (Италия)Александр Стубб (Финляндия)Пётр Павел (Чехия)Метте Фредериксен (Дания)Йонас Гар Стёре (Норвегия)Хотят то-ли кого-то одного из них выбрать, либо оптом.
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